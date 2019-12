Eden Hazard werd de afgelopen 10 jaar meer dan 1000 keer (!) foutief afgestopt

Het decennium zit er bijna op en een ding staat vast: Eden Hazard heeft zijn stempel gedrukt op de afgelopen tien voetbaljaren. Een indrukwekkende statistiek (bron: Opta) onderstreept dat.

Eerst bij Lille, dan bij Chelsea en nu bij Real Madrid; bij die drie clubs heeft Eden Hazard zijn dribbelkunsten tentoongesteld de afgelopen tien jaar. Hij is altijd moeilijk af te stoppen geweest. Slaagde een verdediger daar toch in, dan had hij vaak een overtreding nodig. 1030 keer zelfs (op clubniveau)!

Daarmee is onze landgenoot de speler die veruit de meeste overtredingen heeft uitgelokt in de grote vijf Europese competities. Niemand komt zelfs maar in de buurt van Hazard, want de tweede in de stand kreeg 233 fouten minder in zijn voordeel gefloten.

1030 – Eden Hazard has won 1030 fouls in the top 5 leagues in the past decade, at least 233 more than any other player. Garden 👨‍🌾. @hazardeden10 @ChelseaFC #Opta2010s pic.twitter.com/zVeonVQvIS — OptaJean (@OptaJean) December 27, 2019

Gezien die grote hoeveelheid overtredingen die hij te verwerken kreeg, is het enigszins wonderbaarlijk hoe weinig hij geblesseerd is.