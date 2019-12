Advocaat Vertenten: "Zeer onwaarschijnlijk dat hij ooit nog zal fluiten"

Het uitbreken van operatie 'Propere Handen' is alweer meer dan veertien maanden geleden. Een van de personen die in verdenking werd gesteld is scheidsrechter Bart Vertenten.

De scheidsrechter ontkent alle beschuldigingen en staat al veertien maanden aan de zijlijn. Opnieuw wedstrijden fluiten acht zijn advocaat niet mogelijk. "Het is onwaarschijnlijk dat hij in 2020 weer op een voetbalveld zal staan. Het lijkt me zelfs zeer onwaarschijnlijk dat hij ooit nog zal fluiten", aldus Hans Rieder in De Morgen.

Vertenten werd na het uitbreken van het schandaal door de KBVB ontslagen. Onterecht volgens Rieder en Vertenten eist nu ook een schadevergoeding van 130.000 euro. "De voetbalbond heeft hem ontslagen als scheidsrechter en wij kunnen hen niet dwingen om hem weer aan te nemen.Ik ben er nogal gerust in dat we het pleit gaan winnen. Die zaak loopt en zal normaal over een maand of tien zijn beslag kennen."