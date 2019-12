'Jonkie met marktwaarde van zeven miljoen euro vertrekt mogelijk in januari al bij RSC Anderlecht'

Wat gaat RSC Anderlecht doen in de maand januari op de wintermercato? Dat lijkt zo'n beetje dé hamvraag binnen het Belgisch voetbal. Mogelijk vertrekt er zelfs een jonkie.

Operationeel directeur Jo Van Biesbroeck was nog duidelijk bij Sporza dat het niet de bedoeling was om in januari jongeren te laten vertrekken.

7 miljoen euro marktwaarde

Hij kijkt bij de opkuis van de kern vooral naar meer ervan spelers, die ook nog hun waarde hebben. Toch zou mogelijk ook Alexis Saelemaekers kunnen vertrekken.

La Dernière Heure weet dat het namelijk niet uitgesloten is dat hij komende maand de poorten van Neerpede achter zich dichttrekt. Het jonkie (20) zou zeven miljoen euro waard zijn volgens Transfermarkt en kan - ook al is er nog geen concrete interesse - heel wat geld in het laatje brengen.