Geen twee zonder drie: Pellegrini, Jardim en Thiago Motta krijgen hun C4 als laat kerstcadeau

Drie trainers in de Europese topcompetities zijn door hun club op straat gezet op 28 december. Manuel Pellegrini, Thiago Motta en Leonardo Jardim scoorden een onvoldoende op hun eindejaarsevaluatie.

Leonardo Jardim nam het roer van Thierry Henry over bij AS Monaco nadat hij er in het begin van het seizoen zelf nog aan de slag was. Hij behoedde de club uit het Prinsdom voor degradatie, maar mag alweer andere oorden opzoeken. De acht miljoen euro die hij onder zichzelf en zijn drie assistenten mag verdelen is een serieus doekje voor het bloeden. Monaco staat op de zevende plaats in het klassement en won zijn laatste match met 5-1.

In Italië is het eerste trainersavontuur van Thiago Motta met een sisser afgelopen. De gewezen middenvelder van Inter Milaan en PSG kreeg een dik jaar na zijn afscheid als speler zijn eerste kans als trainer. Hij haalde 6 op 27 en werd na twee maanden alweer bedankt voor bewezen diensten bij rode lantaarn Genoa.

Ook Manuel Pellegrini duikt als werkzoekende het nieuwe jaar in. De Chileen betaalde de prijs voor de zevende nederlaag in negen wedstrijden. Hij stond sinds juli 2018 aan het roer bij de Hammers en gaf zo'n 175 miljoen euro uit (Felipe Anderson, Haller, Yarmolenko, ...). West Ham staat net boven de gevarenzone.