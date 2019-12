Vertrekt Dimitri Payet in 2020 bij Olympique Marseille? 'Turkse clubs houden de situatie in de gaten'

Olympique Marseille is bezig aan een meer dan degelijk seizoen. De Zuid-Franse club staat comfortabel op de tweede plaats en mag dromen van Champions League-voetbal volgend seizoen.

Marseille is wel bezig met het verjongen van de kern en wil enkele veranderingen doorvoeren. Dimitri Payet is één van de leiders van het team en zou in 2020 wel eens kunnen vertrekken. De Franse international verdient een jaarsalaris van 7,1 miljoen euro en dat is te veel voor Marseille.

Payet zelf hoopt op om nog een laatste 'dik' contract te tekenen en de Turkse topclubs houden zijn situatie dan ook in de gaten. De flankaanvaller ligt nog anderhalf seizoen onder contract in Zuid-Frankrijk.