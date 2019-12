OFFICIEEL: West Ham United heeft met ex-coach opvolger voor Manuel Pellegrini beet

Na een 1-2 nederlaag tegen Leicester City besloot het bestuur van West Ham United om coach Manuel Pellegrini aan de deur te zetten. De club uit Londen heeft al een opvolger beet.

Volgens diverse Engelse media wordt David Moyes de nieuwe manager van West Ham United. De ex-manager van Everton en Manchester United zal maandag officieel voorgesteld worden. De club liet intussen via de officiële kanalen weten dat Moyes de opvolger van Pellegrini wordt.

De Schot deed het in het begin van zijn trainerscarrière bijzonder goed bij Everton en vertrok na liefst elf jaar bij de club. Hij moest Sir Alex Ferguson nadien opvolgen bij Manchester United, maar dat werd geen succes. Nadien was hij onder meer nog aan de slag bij Real Sociedad en Sunderland. Hij was het laatst actief bij... West Ham United waar hij middenin het seizoen overnam en de club uit de degradatiezorgen loodste. In mei 2018 besloten beide partijen om uit elkaar te gaan. Tot nu dus.