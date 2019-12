Oostende heeft al één naam op lijstje staan als opvolger voor Ingebrigtsen

KV Oostende vertrekt op zes januari op stage naar Spanje en wil dat er een nieuwe coach mee op het vliegtuig stapt. Eén van de namen die in aanmerking komt, is alvast bekend.

Voorzitter Frank Dierckens wil deze week nog de gesprekken met de kandidaten opstarten. Daarbij is alvast Marc Brys, aldus HLN. De ex-trainer van STVV past in het profiel dat de kustploeg heeft opgesteld. Hij kent de competitie, is ervaren en heeft al resultaten neergezet.

Al zou hij niet de eerste keuze zijn van voorzitter Frank Dierckens. De vraag is of hij betaalbaar is voor KVO en of hij zelf ook zin heeft in een avontuur bij de momenteel woelige club. Ivan Leko en Hein Vanhaezebrouck zijn geen opties wegens zeker te duur. Glen De Boeck ook niet.