Monterrey kroont zich tot Mexicaans kampioen; ex-Bruggeling antiheld

Zondagavond heeft Monterrey voor het eerst sinds 2010 de Mexicaanse landstitel behaald. In een bloedstollende dubbele confrontatie met Club America moesten strafschoppen uiteindelijk uitsluitsel brengen.

In de heenwedstrijd ging Monterrey met 1-2 winnen op het veld van Club America, waar met Ochoa (ex-Standard) en Nicolas Castillo (ex-Club Brugge) twee spelers met een verleden in België op het veld stonden. Een gelijkspel in eigen huis was voldoende voor de titel, maar zover kwam het niet.

Het was namelijk Club America dat na 90 minuten 1-2 voor stond. Verlengingen brachten geen soelaas, dus moesten strafschoppen uiteindelijk uitmaken wie de nieuwe kampioen werd.

In de strafschoppen werd het uiteindelijk 4-2 voor Monterrey. Vincent Jansen, de Nederlander die de voorbije zomer in de belangstelling stond van Anderlecht, scoorde de eerste strafschop voor Monterrey. Nicolas Castillo zag zijn strafschop gepareerd worden (zie onderstaande video vanaf 6:42 min).