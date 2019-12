Sambi Lokonga (en Mpoku) haalden echt wel het onderste uit de kan: de cijfertjes in het contract van de Anderlecht-youngster uitgelekt

Albert Sambi Lokonga verlengde onlangs zijn contract bij RSC Anderlecht tot medio 2023. Ondertussen zijn de cijfertjes uitgelekt. En dat weten we meteen waarom de onderhandelingen bleven aanslepen.

Het moet gezegd: Sambi Lokonga - of beter gezegd: Paul-José Mpoku - heeft het onderste uit de kan gehaald. Sambi zat door zijn aflopende contract natuurlijk in een sterke onderhandelingspositie.

Het Laatste Nieuws weet dat Manchester City, FC Barcelona, Internazionale FC, Sevilla FC en AS Monaco in de rij stonden om hun slag te slaan. Uiteindelijk zorgde de spreekwoordelijke boter bij de vis voor een overeenkomst.

20 jaar en al grootverdiener

Anderlecht betaalt Sambi jaarlijks maar liefst 1,5 miljoen euro uit. De middenvelder is niet alleen één van de grootverdieners - jongens al Nacer Chadli, Vincent Kompany en Adrien Trebel buiten beschouwing gelaten - maar zo’n bedrag is merkwaardig voor een 20-jarige die eigenlijk alles nog moet bewijzen.

Op Neerpede is men er echter heilig van overtuigd dat Sambi in de toekomst voor een veelvoud van de investering zal worden doorverkocht. Het deed Anderlecht overstag gaan om in financieel moeilijke tijden overstag te gaan.

Om te besluiten: stel dat Sambi zijn contract uitdoet in Brussel moet Anderlecht zomaar eventjes zes miljoen euro ophoesten. Bonussen en premies niét inbegrepen. Al zal het zo ver wel niet komen...