Sander Berge wordt beloond voor zijn sterke prestaties in de Champions League: hij krijgt een plaats in speciaal elftal

Sander Berge heeft een uitstekende Champions League achter de rug. De UEFA deelt deze mening en dus krijgt Berge een plaats in het youngsters-elftal van de Champions League. Hij krijgt gezelschap van enkele mooie namen, zoals Havertz en Haaland.

Het jongerenteam is voor spelers onder de 24 jaar en ze moesten zich in de kijker spelen. Iets wat Berge zeker gelukt is, want Jürgen Klopp, de trainer van Liverpool, had veel lof voor de centrale middenvelder van Racing Genk.

Berge staat naast enkele mooie namen in de ploeg. Zo staat Havertz met hem op het middenveld. Haaland en Lautaro Martinez zijn dan weer de twee spitsen van dienst. Ook Hakimi ziet zijn sterke prestaties bij Dortmund beloond worden met een plaats in het elftal.