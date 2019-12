5 titels en toch niet 'kampioen van het decennium'... Club Brugge steekt Anderlecht de loef af

De eindejaarslijstjes en dit jaar ook de decenniumlijstjes schieten als paddenstoelen uit de grond. Zo berekende Sport/Voetbalmagazine de 'kampioen van het decennium'.

Wie sprokkelde het meeste punten sinds de invoering van de play-offs in het seizoen 2009-2010 tot 31 december 2019? S/VM stelde zich die vraag en vond een winnaar met 810 punten: Club Brugge. Het blijft zo Anderlecht (796), Gent (651), Genk (637) en Standard (635) voor.

We betwijfelen dat de Brusselaars van die 'verloren titel' zullen wakker liggen, want in diezelfde periode won de recordkampioen vijf titels, drie meer dan Club Brugge. Ook Genk behaalde meer titels (2) dan Gent (1) en behaalde minder punten in de afgelopen tien jaar.

De jaren waarin Standard erbovenuit stak (2007-2009) vielen net voor de start van het decennium.