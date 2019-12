"Dat Bayat de eerste voorzitter mag zijn die een beker omhoog mag steken!"

Sporting Charleroi doet het goed in de Jupiler Pro League, gedeeld tweede, dat had niemand verwacht. Hein Vanhaezebrouck ziet dat Mehdi Bayat goed werk heeft verricht, zowel bij zijn club als bij de KBVB.

Hein Vanhaezebrouck hoopt dat Bayat straks met de Rode Duivels succes zal kennen op het EK. "Dat hij de eerste bondsvoorzitter mag worden die een beker de lucht in steekt. Er was veel kritiek op zijn aanstelling, ook omdat hij al een club leidt, maar hij is momenteel de beste oplossing", klinkt zijn nieuwjaarswens in Het Nieuwsblad.

"En hij verdient lof voor zijn werk bij Charleroi, waar hij het jaar na jaar voortreffelijk doet en met Belhocine een goeie trainerskeuze heeft gemaakt. Dat ze allebei zo verder mogen doen, en een Europees ticket mogen veroveren."