Boskamp blijft bij standpunt over Lamkel Ze: "Veel ploegmaats moeten toch genoeg krijgen van die gozer?"

Je kan niet zeggen dat Didier Lamkel Ze niet voor ambiance gezorgd heeft dit seizoen. De Kameroense aanvaller wordt geprezen voor zijn voetbalkwaliteiten en bekritiseerd om zijn fratsen. Voor Johan Boskamp weegt dat tweede te zwaar door.

De Nederlandse analist vindt dat hij voor te veel frustratie zorgt. "Verkopen, zeg ik! Het is constant van dat. Niet leuk voor je trainer, die wordt er helemaal gek van. Maar als je goed speelt, wordt een heleboel geaccepteerd", klinkt het in GvA.

Al zullen de fans van Antwerp het niet eens zijn met zijn mening. "Toch houdt het een keer op. Het was is al de vierde of vijfde keer dat hij gekke dingen doet. Het enige vervelende is dat hij wel het verschil voor je maakt. Hij kan lekker ballen. Ik weet niet hoe de ploeg er tegenwoordig op reageert, want dat was in het verleden blijkbaar niet evident. Ik kan me voorstellen dat veel ploegmaats genoeg van die gozer krijgen."