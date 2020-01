OFFICIEEL: Beerschot haalt verdediger met verleden bij Marseille binnen

Aloé is een centrale verdediger van 25. Hij speelde vijftien wedstrijden voor de hoofdmacht van Marseille en was er ook kapitein bij de beloften. Hij verdiende sinds 2017 zijn brood bij Valenciennes, waar hij op een zijspoor belandde.

Dit seizoen speelde hij nog minuut, maar de afgelopen seizoenen was hij wel basisspeler. Aloé tekende een contract tot het einde van het seizoen met een optie op een extra jaar.

Onze Kielse defensie is versterkt.💪Baptiste Aloé (25) komt over van Valenciennes.✍️De Franse verdediger vertrekt donderdagochtend mee op stage. We stomen ons klaar voor het spannende slot van de competitie! Lees meer over de transfer: https://t.co/iNRdLGgEzI #weare2020 #signing pic.twitter.com/bIyVAx0lIt