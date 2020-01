Michel Louwagie openhartig: "Weet niet of ik het nog opnieuw zou doen" en "Voel me geen Bruggeling meer"

Voor Michel Louwagie en KAA Gent was 2019 een prima jaar. Hij blikt openhartig terug op het voorbije jaar ... en op het verdere verleden. En waar ligt de toekomst?

Michel Louwagie kwam in 1974 als Bruggeling terecht in Gent om er te studeren. Dat hij later bij de Buffalo's zo lang zo'n rol op zich zou nemen? Dat had niemand toen verwacht. Louwagie zelf ook niet, zoveel is duidelijk.

"Had ik het allemaal geweten? Dan was ik er misschien nooit aan begonnen", is hij openhartig in Sport/Voetbalmagazine. "Tot vijf keer toe hebben de fans me buitengeroepen. De eerste keer was al in 1997, het laatste jaar van Clijsters. Vorig jaar was het een halve volksopstand, dat raakt een mens."

Belastend

"En er komt ook veel stress bij kijken. Sommige mensen zien enkel de mooie aspecten, terwijl het ook erg belastend is. Altijd maar pompen en geven", aldus de sterke man van de Buffalo's.

Die wel degelijk zijn jeugd doormaakte in Brugge: "Ik heb nooit gedacht dat ik eens naar Club Brugge of Anderlecht wou. Vandaag voel ik me geen Bruggeling meer. Ik moet me al forceren om nog eens Brugs te praten.