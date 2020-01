OFFICIEEL: Club Brugge heeft boomlange nieuwe spits beet en laat winger naar Oostende vertrekken

Club Brugge heeft vrijdag een nieuwe spits binnengehaald. Youssouph Badji tekende een contract tot 2024 bij Club Brugge. Amadou Sagna wordt dan weer uitgeleend aan KVO Oostende

Badji is een spits van achttien en komt over van Casa Sports in thuisland Senegal. Hij is 1m92 groot en vertrekt zaterdag al op stage met blauw-zwart.

De komst van Badji staat wellicht los van de komst van een topspits als Christian Benteke of Adolfo Gaich (lees HIER)

Amadou Sagna wordt dan weer tot het einde van dit seizoen uitgeleend aan KV Oostende. De twintigjarige linksbuiten speelde dit seizoen nog geen minuut voor blauw-zwart en gaat aan zee op zoek naar speelminuten.