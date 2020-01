OFFICIEEL: Lommel haalt international met de nodige adelbrieven weg bij Legia Warschau

Na een moeilijke eerste periode draait het de laatste weken prima bij Lommel SK. De Limburgers bekleden een knappe tweede plek in het klassement van de tweede periode en willen met wat extra versterking een dip na Nieuwjaar vermijden.

De club kondigde zonet via de officiële kanalen aan dat Chris Philipps de selectie komt versterken. De 25-jarige Luxemburger is een defensieve middenvelder die twee jaar geleden door de Poolse topclub Legia Warschau nog werd weggehaald bij het Franse FC Metz. Hij was in zijn eerste jaar in Polen een basisspeler, maar deemsterde nadien wat weg en speelde dit seizoen vooral bij het tweede elftal.

Philipps speelde eerder in zijn carrière al meer dan 50 wedstrijden in de Ligue 1 en behaalde ook al dik 50 caps voor de Luxemburgse nationale ploeg. Hij tekende bij Lommel een contract tot het einde van het seizoen met een optie op een extra jaar. Hij trainde vandaag al een eerste keer mee onder Peter Maes.