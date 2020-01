Ferdinand geeft United transferadvies en noemt twee spelers van Napoli, een ervaren spits en een Argentijns toptalent

81-voudig Engels international Rio Ferdinand gaf Man U wat transferadvies via Twitter. Hij noemde vier potentiële versterkingen.

Hij zou Edinson Cavani, Fabian Ruiz, Kalidou Koulibaly en Agustin Almendra naar Manchester halen. Die laatste is een negentienjarige centrale middenvelder van Boca Juniors.

Just thinking.... I would 100% go & get @ECavaniOfficial (Edinson Cavani).



Huge experience, Goalscorer, Work Ethic & Great Pro who the younger players in the squad would learn a lot from! Thoughts?!#AskRio https://t.co/bG2KXAYSUf