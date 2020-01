📷 🎥 Club Brugge vertrokken op stage na nieuwjaarswensen van Verhaeghe

Blauw-zwart stapte zaterdagvoormiddag op het vliegtuig. Voorzitter Bart Verhaeghe kwam zijn manschappen nog een gelukkig nieuwjaar wensen.

Vrijdag raakte al bekend dat Club Brugge het op stage zal doen met 29 spelers. (lees HIER)

.@VanakenHans is so ready for take off 😅 #MissionQatar pic.twitter.com/OZhnHlrzCj