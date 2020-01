📷 Club Brugge traint in Doha in de schaduw van 'De Toorts'

Terwijl de meeste clubs uit de Jupiler Pro League kiezen voor een mediterrane bestemming om hun winterstage door te brengen (of zoals Kortrijk gewoon in België blijven), trekt Club Brugge naar Doha in Qatar.

Hun hotel daar, excuses voor de woordkeuze, steekt er nogal bovenuit. De officiële naam van het gebouw is de 'Aspire Tower', maar het is ook bekend onder de naam 'The Torch' (De Toorts) of de Doha Olympic Tower. Het hotel is dus een verwijzing naar de olympische fakkel. Als het donker is, wordt de gelijkenis met een fakkel pas echt treffend (zie foto hieronder).

Zoals u op de bovenste foto kan zien trainen de spelers van Club Brugge bijna letterlijk in de schaduw van het 300 meter hoge gebouw. De bovenste verdieping van het hotel waar de spelers van blauw-zwart verblijven is 238 meter hoog. Het staaltje architectuur werd in 2007 afgewerkt en het kostenplaatje bedroeg 133 miljoen euro.