Nieuwe klap voor Anderlecht en Dimata, beter nieuws over Vanden Borre

Anderlecht vertrekt weldra op stage naar Sandro Pedro del Pinatar zonder Landry Dimata. Volgens de entourage van de spits is hij nochtans fit.

"We vinden dat jammer", vertelde zijn begeleider Jérémy Pastel aan Het Laatste Nieuws. "Nany is helemaal hersteld, hij heeft nu enkel matchritme nodig."

Dimata kwam niet meer in actie sinds half februari en lijkt zo een volledig jaar aan de kant te staan. Hij beweerde eerst in 2019 nog op het veld te staan en rekende er nadien op te hervatten op stage, maar daar komt dus niets van in huis.

Nog volgens de krant bestaat zelfs de kans dat Anderlecht hem uitleent om elders elke week te kunnen spelen.

Over Anthony Vanden Borre was er beter nieuws. Zijn fysieke tests waren meer dan degelijk. Het staat nog niet vast, maar wellicht reist hij wél mee naar Spanje.