Nieuwe coach van STVV droomt nog van play-off 1: "Met de juiste mentaliteit..."

STVV stelde vrijdag tijdens een persconferentie zijn nieuwe T1 Milos Kostic voor. Kevin Muscat zal niet plaatsnemen op de bank en enkel als sportief adviseur fungeren.

“Ik zal voortwerken op de basis die Marc Brys en Nicky Hayen hier hebben gelegd. Ik kan niks beloven, maar met de juiste mentaliteit komen we al erg ver. We moeten zelfs play-off 1 nog niet opgeven.”

Sint-Truiden telt momenteel elf punten achterstand op plek zes. Kostic blijkt een geboren optimist, want zou het concept van play-off 1 al moeten kennen: in het seizoen 2014-2015 was hij een paar maanden actief bij Lierse.