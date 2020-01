Analisten bikkelhard voor RSC Anderlecht: "Medelijden overheerst" en "Ik word moe van Kompany ... zo overschat"

RSC Anderlecht heeft er geen makkelijk 2019 opzitten, zoveel is duidelijk. Rest de vraag: wat brengt 2020? Als het van de analisten afhangt ... niet te veel op het eerste zicht.

Imke Courtois zet RSC Anderlecht alvast niet bij haar top-6 voor play-off 1 (zoals u HIER al kon lezen). "Ik geef Anderlecht op, ja", aldus de gewezen Red Flame in De Zondag.

Falen Kompany dé teleurstelling van 2019

"Ik was blij dat Kompany terugkwam naar België, maar ik heb nooit geloofd in die combinatie speler-manager. Ik was een believer van zijn project, maar nu overheerst medelijden."

Een idee dat gedeeld wordt door Jaques Sys: "Er is zoveel fout gedaan ... Coucke is nu al twee jaar aan de macht en ik word stilaan moe van Kompany. Die werd zo overschat … Alsof God de Vader uit de hemel neerdaalde. Het falen van Kompany is voor mij dé teleurstelling van 2019."