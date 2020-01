Cercle Brugge wil nu al af van Idriss Saadi en neemt hem niet mee op stage

Cercle Brugge is bezig aan een bijzonder moeizaam seizoen en staat allerlaatste met een achterstand van zes punten op Waasland-Beveren. De Vereniging wil nog wat extra versterking binnenhalen en hoopt ook om enkele spelers van de hand te doen.

Afgelopen zomer haalde Cercle met heel wat verwachtingen Idriss Saadi weg bij RC Straatsburg. De Algerijnse international maakte eerder al indruk door in het seizoen 2016/17 liefst 16 doelpunten te maken voor KV Kortrijk. Onder de vorige coach Fabien Mercadal had Saadi meestal nog wel een basisplaats, maar onder Storck zat hij zo goed als altijd op de bank.

De Duitse coach heeft nu genoeg gezien en heeft Saadi laten weten dat hij mag vertrekken. Hij gaat niet mee op winterstage en Cercle gaat op zoek naar een nieuwe aanvaller. Saadi is wel nog eigendom van de Franse club Straatsburg, het is onduidelijk of hij zal terugkeren.