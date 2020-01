'Italiaans talent klaar om naar Barcelona te gaan: ruildeal op til'

Het ziet ernaar uit dat Alessio Romagnoli binnenkort andere oorden zal opzoeken. De verdediger van AC Milan wordt namelijk genoemd in een ruil naar Barcelona.

Het zou de Franse belofte-international Jean-Clair Tobido zijn die de omgekeerde beweging naar San Siro zou maken. Dat meldt Sky Sports.

Sinds 2015 is Romagnoli (23) niet meer weg te denken in de verdediging van de Rossoneri. En ook dit seizoen heeft hij al alle wedstrijden gespeeld in de Serie A. Volgens Sky Sports zou niet enkel Tobido, maar ook een transfersom gemoeid zijn in de deal.