Na halfjaar alweer vertrokken bij Eupen: "Speler wilde niet mee op stage"

Een vroege scheiding, dat is het resultaat van het huwelijk tussen Eupen en de Venezolaan Adalberto Penaranda. Eupen vertrok zonder de aanvaller naar Qatar.

Het einde van het avontuur tussen Eupen en Adalberto Penaranda lijkt ten einde te lopen. De Venezolaanse aanvaller maakt op stage in Qatar geen deel uit van de spelersgroep die maandag vertrok voor een week.

Zes wedstrijden, geen doelpunten

"Penaranda deed afstand van het team dat op stage is vertrokken", staat op de site van AS Eupen te lezen. De club zelf is in onderhandeling met Watford om een vervroegd einde te maken aan de huurovereenkomst. Normaal zou hij tot het einde van dit seizoen aan de Kehrweg verblijven.

In 2016 kwam de 22-jarige aanvaller aan bij Watford. Daarvoor speelde hij voor Udinese en Malaga, twee clubs waar hij ook door de Engelsen werd aan uitgeleend alvorens hij naar de Oostkantons trok. Bij de Panda's mocht hij zes keer meedoen. Penaranda kwam niet tot scoren.