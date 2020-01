Genk heeft zeven huurlingen rondlopen in België en Europa: Spelen ze? En waar?

Omdat Racing Genk niet aan elke speler evenveel minuten of kansen kon beloven, leenden de Limburgers tijdens de zomermercato enkele jongens uit: zeven in totaal. Hoe zou het gesteld zijn met dat zevental?

Zinho Gano

Net als bij Genk moet Gano het nu in de pikorde afleggen tegen een absolute killer. Vorig jaar was dat Samatta, nu is dat Dieumerci Mbokani. De boomlange spits was de redder van dienst tegen KAA Gent (1-1) en scoorde ook al tegen zijn ex-club Waasland-Beveren. En dat op in totaal 149 minuten speeltijd. De Great Old heeft een optie tot aankoop bedongen in zijn huurcontract.

Adriano Bertaccini

Een andere centrumspits die wordt uitgeleend door de landskampioen is Bertaccini. Bij koploper Deinze in de hoogste amateurklasse startte de 19-jarige spits negen keer in de basis en tekende hij voor twee goals.

Amine Khammas

Voor Khammas is het de tweede uitleenbeurt in twee seizoenen. Vorig jaar was hij titularis bij Den Bosch in de Nederlandse tweede klasse, nu bij Lommel in 1B. Het contract van de 20-jarige linksachter loopt deze zomer af (bron; Transfermarkt).

Dante Vanzeir

Vanzeir is de derde spits die Genk uitleent, al kan hij ook op de flank uit de voeten. Vorig jaar had hij een groot aandeel bij de successen van Beerschot, nu heeft de jeugdinternational het iets moeilijker om beslag te leggen op een basisplaats bij KV Mechelen. Hij startte tien keer wel en tien keer niet (match tegen Genk niet meegeteld). Vanzeir zit aan twee goals.

Rubin Seigers

Dit jaar stuurde Genk opnieuw een speler naar Beerschot. Rubin Seigers maakte meteen indruk in de eerste klasse B, maar wordt afgeremd door blessures. De 21-jarige verdediger was zes keer titularis. Door de komst van twee nieuwe centrale verdedigers is het nog maar de vraag of hij snel terugkeert in de basis na zijn blessure.

Nordin Jackers

Was in het kampioenenjaar de doublure van Vukovic, maar nu mocht hij plots vertrekken. Waasland-Beveren bood hem een uitweg. Daar veroverde Jackers meteen een plek tussen de palen, maar eind november viel hij geblesseerd uit.

Ivan Fiolic

De Kroaat vertolkte een bijrol tijdens het kampioenenjaar en mocht dit jaar elders ervaring opdoen. Nu draagt hij het shirt van het Cypriotische Larnaca, tegenstander van Gent in de Europa League, en daar wisselt hij de bank af met het basiselftal.