KV Mechelen leent jeugdproducten met verleden bij Anderlecht en Beerschot uit aan KSK Heist

KV Mechelen leent Arno Van Keilegom en Alec Van Hoorenbeeck uit aan KSK Heist. Beide jonkies bengelden bij KVM tussen de A-ploeg en de beloften.

Van Keilegom is een offensieve middenvelder van twintig. Tot 2017 speelde hij in de jeugdreeksen van Anderlecht. Dit seizoen zat hij enkel in de Supercup op de bank bij de A-kern.

Van Hoorenbeeck is een jaartje ouder. De linksvoetige verdediger speelde dit seizoen 72 minuten tegen KV Oostende en zat een paar keer op de bank. In de jeugdreeksen speelde hij nog even voor Beerschot.

Beide jongens gaan dus ervaring opdoen bij Heist in de eerste amateurklasse. Heist staat er momenteel vierde.