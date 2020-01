Vorig jaar nog de revelatie in 1B, nu geflopt in 1A: wie verlost Rocha uit zijn lijden?

Dit jaar heeft Leonardo Rocha nog niet veel potten gebroken in de Belgische hoogste voetbalklasse, maar bij Lommel zijn ze hem nog steeds dankbaar voor zijn 19 goals in 1B. Het behoud was mede dankzij hem een feit.

Het was na vorig seizoen niet de vraag óf een eersteklasser hem ging contracteren, maar welke. Het werd uiteindelijk KAS Eupen en het draaide uit op een teleurstelling. In de eerste zes competitiewedstrijden van de Oostkantonners viel hij vijf keer in en was hij een keer titularis, zonder te scoren. Vanaf speeldag 7 verkommerde hij in de tribune.

Vreemd toch, dat een spits die in Lommel in erg moeilijke omstandigheden -bij een club die tegen het behoud vecht 19 goals van de 39 goals maken- het jaar nadien amper iets van zich laat horen.

Is het dan een complete mismatch met Eupen of was de Jupiler Pro League gewoon te hoog gegrepen voor de spits? Op zich is het niet onlogisch dat Rocha op de bank verzeild is geraakt. Voor zijn periode bij Lommel trok hij ongeveer om het half jaar naar een andere club en bij geen enkele werkgever kwam hij aan spelen toe.

Nieuwe kans?

Hij voetbalde twee jaar bij Monaco en speelde daar samen met Kylian Mbappé, al mocht de Fransman al snel een jeugdreeks overslaan. Daarna ging de carrière van Rocha naar Italië en Spanje. Zijn enige speelminuten in een A-ploeg voor hij in 2018 bij Lommel aan de slag ging verzamelde hij bij een ploeg uit de Spaanse Segunda División B, Ontinyent.

Na een half jaar bij Eupen mag de 22-jarige spits alweer weg bij de Panda's, waar hij nog tot 2022 onder contract ligt. Misschien behoort een uitleenbeurt aan een ploeg uit 1B wel tot de mogelijkheden. Het zou uiteraard zonde zijn om de Portugees na een mislukt avontuur in 1A al af te schrijven. Of dwingt hij op winterstage een nieuwe kans af bij Eupen.