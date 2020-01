Eden Hazard had ook aanbieding van Bayern München op zak, maar had héél uitzonderlijke reden om te weigeren

Eden Hazard verruilde afgelopen zomer Chelsea FC voor Real Madrid. De Rode Duivel had nog een concreet voorstel op zak. Maar een opvallende reden hield hem tegen.

Het is natuurlijk al enkele seizoenen duidelijk dat Real Madrid de favoriete bestemming van Eden Hazard was. Het onophoudelijke geflirt tussen De Koninklijke en onze landgenoot kon niet zonder gevolg blijven.

Nochtans deed ook Bayern München een poging om Hazard naar de Allianz Arena te halen. Der Rekordmeister smeet er niet alleen een zak geld tegenaan, maar beloofde de Rode Duivel ook een team waarmee de Champions League kon gewonnen worden.

Hazard maakte er in de Londense kleedkamer geen geheim van dat hij naar Beieren kon. “Maar hij sloot de transfer meteen uit”, vertelt ex-ploegmaat Robert Green - de reservedoelman ging na vorig seizoen de handschoenen aan de haak - in The Athletic.

Bayern München? Nee!

“Eden zei meteen dat hij niet in de Bundesliga wil voetballen omdat zijn broer Thorgan er speelt”, deelt Green het kleedkamergeheimpje. “Eden wou niet dat het weeral over Hazard en de broer van zou gaan. Ik vond het een grootmoedig gebaar.”