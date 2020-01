🎥 City pakt scalp van United op Old Trafford en staat zo goed als in de finale (met heerlijke beelden van Kevin De Bruyne)

De eerste Manchester Derby van het decennium en van het jaar is achter de rug. Manchester City zette de huidige verhoudingen kracht bij. De finale van de League Cup is héél dichtbij.

Manchester United schoot nochtans als een sportwagen uit de startblokken. The Red Devils grepen Manchester City vanaf minuut één bij de keel, maar... bij de eerste kans van de bezoekers was het meteen prijs.

The Citizens hadden geen zin in een spannende derby en drukten door. Nog voor de rust stond de 0-3 op het bord. Leuk extraatje: het derde doelpunt kwam er na een heerlijke sleepbeweging van Kevin De Bruyne.

Met anderhalf been in de finale

De tweede helft werd een maat voor niets. Voorbij het uur lukte Marcus Rashford de eerredder. Maar of de return eind januari nu gered is? Daar geloven wij toch niet meteen in. De Bruyne en ploegmaats mogen zich opmaken voor de finale.