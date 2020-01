Nani deelt schitterende anekdote over Ferguson-tijdperk bij United: "Spelers kwamen dronken aan op training, maar de coach kneep een oogje dicht"

De fans van Manchester United kijken met weemoed terug op de dagen dat Sir Alex Ferguson de plak zwaaide op Old Trafford. De Schot was niet alleen een topcoach, maar ook een uitstekend people manager.

Nani komt met een schitterende anekdote op de proppen. En het is duidelijk dat de Portugees Sir Alex Ferguson heel hoog heeft zitten. "In mijn jonge jaren zette ik graag een stapje in de wereld", vertelt de flankspeler. "Maar ik ben nooit in de problemen gekomen."

"Ferguson wist hoe hij met ons moest omgaan. Op één januari kwamen een pak jongens met een kater of zelfs nog dronken op training aan. Ferguson kneep die dag een oogje dicht. Het was een speciale dag, hé." (lacht)