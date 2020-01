Yaremchuk laat zich uit over een transfer en is kritisch voor zichzelf na zeventien goals: "Moet nog veel beter kunnen"

Roman Yaremchuk was in de eerste seizoenshelft één van de uitblinkers bij AA Gent. Hij scoorde zeventien keer in dertig duels.

Cijfers waarmee je belangstelling van andere clubs opwekt. Maar over een transfer in januari is hij duidelijk in een gesprek met Het Laatste Nieuws. “Ik heb nog maar net een contract tot 2023 getekend. Deze club heeft me veel vertrouwen gegeven, dan moet je daar iets voor teruggeven. Ik ga de volgende maanden hard vechten voor deze club. Het bestuur hoeft me niet te zeggen dat ik nu niet weg mag, dat wil ik zelf ook niet." “Scoren is mijn job, daarvoor sta ik er. Eerlijk: ik kreeg genoeg kansen om er nog veel meer te maken. Ik moet nog veel beter kunnen. Het kan helemaal geen kwaad om veeleisend te zijn voor jezelf. Ik heb de voorbije vier matchen niet gescoord, maar ik wil ervoor zorgen dat niemand daar op het einde van het seizoen nog over spreekt.”