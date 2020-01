Speelt outsider voor Gouden Schoen bij AA Gent? "Als ik enkel hier zie is hij favoriet"

Jonathan David is aan een sterk seizoen bezig bij AA Gent. De 19-jarige Canadees is één van de draaischijven bij de Buffalo's en dat met binnenkort een verkiezing van de Gouden Schoen die er zit aan te komen.

Bij AA Gent hebben ze namelijk al een winnaar van de Gouden Schoen rondlopen. Sven Kums kreeg de trofee voor het kalenderjaar 2015 waarin hij met AA Gent kampioen werd. Hij weet dus als geen ander of David de geknipte kandidaat is of niet.

"Wel, als ik enkel naar AA Gent kijk dan zie ik hem inderdaad als de grote favoriet. Persoonlijk denk ik dat Hans Vanaken wel de grote favoriet is, maar David zal hem zeker het vuur aan de schenen leggen", vertelt Kums aan Sporza.

"Hij zal zeker zijn carrière niet hier afsluiten, maar hij moet de juiste keuzes maken. Met zijn slimme kop zal dat wel lukken. Wat hij presteert op erg jonge leeftijd is erg knap. Hij maakt ook geregeld zijn doelpunten en is ook een aangename kerel die niet zweeft."