Argentijnse media zijn zeker: 'Club Brugge heeft beste papieren om man van 13,5 miljoen euro te strikken'

Club Brugge heeft zijn spits bijna te pakken. Argentijnse media berichtten dat de koploper van de Jupiler Pro League in polepositie ligt om Adolfo Gaich weg te plukken bij San Lorenzo.

Volgens Het Laatste Nieuws hebben Club Brugge en San Lorenzo, de werkgever van Adolfo Gaich, lang samengezeten over de spits en de gesprekken verliepen goed. Argentijnse media berichten nu dat Club de beste papieren heeft om de Argentijn te contracteren.

Club Brugge toonde eerder al interesse, maar een bod van 9,5 miljoen euro werd naar de prullenmand verwezen. De opstapclausule in het contract van Gaich is nog wat hoger: 13,5 miljoen euro. Of Club die zal lichten is niet geweten, misschien heeft San Lorenzo wel water bij de wijn gedaan.

Een spits is de nummer 1 prioriteit van de West-Vlamingen tijdens deze mercato.Het mag dus flink wat geld kosten.