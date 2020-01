Birger Verstraete kijkt zijn ogen uit in Duitsland: "Ons stadion lokt elke thuismatch 55.000 toeschouwers"

KAA Gent liet Birger Verstraete vorige zomer voor vier miljoen euro vertrekken naar FC Köln, toen pas naar de Bundesliga gepromoveerd. Bij Sporza blikte hij terug op zijn eerste maanden in Duitsland.

FC Köln staat momenteel op de 15e plaats in de Bundesliga en het doel voor de promovendus is duidelijk: niet meteen degraderen. In die veilige plaats heeft Birger Verstraete zeker zijn aandeel gehad. Ook in de recente 9 op 9 waardoor de club even wat geruster kan ademhalen.

De competitie is 17 speeldagen ver en de voormalige middenvelder van Gent, Kortrijk en Club Brugge stond 7 keer in de basis. Hij miste vijf partijen door blessures en viel twee keer in. Drie keer bleef hij 90 minuten op de bank.

Op bezoek bij Bayern München gingen er zelfs 9.000 fans van ons mee. Nog nooit gezien!

"Alles is hier anders: het voetbal wordt op een andere manier gespeeld, het trainen is harder, en de beleving van de fans is geweldig", vertelde Verstraete bij Sporza over zijn aanpassing. Zeker wat de beleving betreft is de 25-jarige middenvelder onder de indruk.

"Voor elke thuismatch zitten er 55.000 toeschouwers in ons stadion en op bezoek bij Bayern München gingen er zelfs 9.000 fans van ons mee. Dat heb ik nog nooit gezien.Ik vind ons stadion fenomenaal, het is gewoon fantastisch", besloot hij.