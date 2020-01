'Cercle Brugge gaat shoppen bij Champions League-winnaar Liverpool en haalt belofte-international uit Wales binnen'

Cercle Brugge staat op het punt om na Dino Hotic een tweede transfer af te ronden. Dit keer gaat de Vereniging shoppen bij Champions League-winnaar Liverpool.

Volgens Het Laatste Nieuws staat de aanvallende middenvelder Isaac Christie-Davies op het punt om Liverpool in te ruilen voor Cercle Brugge. Christie-Davies is op dit moment op weg naar België om medische en fysieke testen te doen. Normaal gezien zal de deal vandaag nog afgerond worden.

Christie-Davies is 22 jaar oud en kwam dit seizoen één keer uit voor de hoofdmacht van Liverpool. Hij speelde 77 minuten in de 5-0 verloren wedstrijd in de League Cup tegen Aston Villa. De volledige A-kern was op dat moment in Qatar om de finale van het WK voor clubs tegen het Braziliaanse Flamengo voor te bereiden. Davies genoot zijn jeugdopleiding bij Chelsea en won in 2016 de UEFA Youth League.