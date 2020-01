Wie is Dino Hotic, de nieuwe aanvaller van Cercle Brugge?

Dino Hotic is de nieuwe aanvaller van Cercle Brugge. Hij komt over van NK Maribor. Cercle Brugge betaalt zo'n 1,2 miljoen euro voor de rechtsbuiten en daarmee is Hotic de op één na duurste inkomende transfer in de geschiedenis van de club.

Dino Hotic is geboren in Slovenië en daar speelde hij de laatste jaren ook bij verschillende clubs. Hij heeft zelfs ervaring op het allerhoogste niveau, want hij speelde al vijf matchen mee in de Champions League met NK Maribor. Dit seizoen scoorde hij nog 4 keer en gaf hij 7 assists in 19 matchen voor NK Maribor en hij trok de aandacht van verschillende clubs. Cercle Brugge trok echter aan het langste eind. De Belgische club heeft de transfer gisteren officieel bekendgemaakt. Met Dino Hotic hoopt de club een trefzekere aanvaller gevonden te hebben. Ook qua assists kan Hotic een belangrijke meerwaarde worden voor de club. Ze waren dan ook bereid om 1,2 miljoen neer te leggen. Het is de op één na duurste inkomende transfer in de geschiedenis van de club. Hotic tekent een contract van 3,5 jaar. Cercle Brugge vecht nog altijd tegen degradatie en staat zes punten in het krijt tegenover Waasland-Beveren, de voorlaatste in de stand.