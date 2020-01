Michel Preud'homme komt met bevestiging: "Renaud Emond vertrekt naar FC Nantes"

Renaud Emond staat op het punt om Standard te verlaten. De aanvaller gaat Luik verlaten voor een avontuur in de Ligue 1 bij FC Nantes.

Michel Preud'homme bevestigde op woensdag bij de RTBF de uitgaande transfer van Renaud Emond zo goed als rond is. De aanvaller is met zeven doelpunten nochtans samen met Maxime Lestienne de clubtopschutter bij de Rouches. Hij verlaat de club voor een bedrag tussen de 3 en de 4 miljoen euro.

Emord genoot zijn opleiding bij Virton en hij debuteerde ook voor die club. Nadien kwam hij in eerste klasse uit voor Waasland-Beveren, waarna hij naar Standard trok. Emond had het aanvankelijk niet makkelijk op Sclessin, maar knokte zich jaar na jaar steeds meer in de ploeg. Hij verliet de stage van Standard in Spanje intussen al om een contract te tekenen in Nantes.