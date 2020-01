De zoektocht naar de laagste stamnummers: 25. "Reken niet op een ander, we doen het gewoon zelf": Malinwa, waar de fans de club wisten te redden

Heel veel teams verwijzen graag naar hun stamnummer om de authenticiteit of oudheid van hun club in de verf te zetten. Bij de laagste stamnummers (en dus de oudste clubs) zijn vele teams echter al verdwenen. De komende maanden grasduinen wij in het verleden. Deze week: 25. KV Mechelen.

Behoeft KV Mechelen eigenlijk nog wel een uitleg? Wie kent de geel-rode ploeg uit Mechelen niet, die het levenslicht zag in oktober 1904 en nog steeds de laatste Belgische ploeg is die een Europese Beker in de kast wist te zetten?

Malinwa zou de katholieke club binnen Mechelen worden, in tegenstelling tot De Racing - zie ook het artikel van vorige week over stamnummer 24 voor meer informatie daarover. KVM werd opgericht door kanunnik Francis Dessain, tevens een voetballer én de eerste voorzitter van de club.

Na enkele moeilijke jaren met het zoeken naar een stadion werd in 1911 al gekozen voor de plaats Achter de Kazerne waar ook nu nog het vernieuwde AFAS-stadion staat. Het team werd al snel een vaste waarde in tweede nationale en kon in de jaren '20 een paar keer promoveren naar het hoogste niveau, telkens voor korte duur tot 1928.

Topschutter aller tijden

Tot 1956 bleef Mechelen toen in eerste klasse. Meer zelfs: tussendoor werden drie landstitels gepakt, waarvan tijdens de oorlog in 1943. Bert De Cleyn maakte het allemaal mee en is met 350 doelpunten op het hoogste niveau nog steeds dé topschutter aller tijden in België.

Andere bekende namen in de geschiedenis van KV Mechelen zijn die van de jaren '80, toen met Michel Preud'homme in doel en verder namen als Lei Clijsters, Piet Den Boer en cultheld Pascal 'Passie' De Wilde in België én in Europa nieuwe successen volgden.

De Europese Beker voor bekerwinnaars werd gewonnen, enkele gloriejaren volgden met ook nog een vierde landstitel. Gaandeweg zakte Malinwa echter weg, aan het eind van de vorige eeuw werd opnieuw gedegradeerd.

Remember 2002-2003

Het diepst zat Malinwa in 2002-2003, toen de ploeg eigenlijk failliet was. Dankzij de supporters en drijvende krachten als Marc Uytterhoeven werd de club toen gered en een doorstart gemaakt in derde nationale - waaruit de club snel opnieuw rechtkleuterde naar het hoogste niveau.

Twee seizoenen geleden volgde een nieuwe dreun met een degradatie naar tweede klasse, een jaar later werd in 1B meteen de titel gepakt én en passant ook nog een extra Beker van België gepakt. Een nieuw Europees avontuur zoals in 1988-1989 werd Mechelen door 'Operatie Propere Handen' echter niet gegund. De Kakkers staan ondertussen knap zesde in het nieuwe seizoen en mogen dromen van hun allereerste keer in play-off 1.

Erelijst:

4x Kampioen (1943, 1946, 1948 en 1989)

2x Beker van België (1987, 2019)

1x Europacup II (1988)

1x Uefa Super Cup (1988)