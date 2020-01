Mbokani heeft nog steeds paars bloed: "Misschien keer ik ooit terug naar Anderlecht"

Dieumerci Mbokani stond afgelopen zomer dicht bij een terugkeer naar RSC Anderlecht. De aanvaller geeft ook toe dat hij met zijn hoofd terug in Brussel zat. Kan het nog in de toekomst?

We lieten eerder al weten dat Dieumerci Mbokani op weg was naar het Astridpark, maar uiterlijk vond Michael Verschueren de Congolees te duur. De technisch directeur van RSC Anderlecht zag Mbokani vooral als back-up.

En toch merken we enige frustratie op bij de eergierige aanvaller. “Anderlecht zal altijd mijn club blijven”, vertelt hij in Het Laatste Nieuws. “Je zal me niets slechts over de club horen zeggen. Ik woon ook nog steeds vlakbij het stadion. Misschien keer ik er ooit terug. Maar niet als voetballer.”