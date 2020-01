'Gevoelige nieuwe ontwikkeling over toptarget Club Brugge'

Club Brugge wil zich deze winter versterken met een aantal nieuwe spelers en heeft daarbij een toptarget op het oog. Maar ...

Club Brugge heeft veel zin om Adolfo Gaich over te nemen van het Argentijnse San Lorenzo, maar tot een deal kwam het nog niet.

Meer zelfs: volgens de Argentijnse pers zouden de onderhandelingen zelfs on hold zijn gezet. Dat wist Het Nieuwsblad alvast te melden. Woensdag leek de deal nog zo goed als in kannen en kruiken, maar dat is dus misschien toch nog niet het geval.

De bedragen van aanbod en vraag fluctueren voorlopig tussen de 10 en 13.5 miljoen euro, benieuwd wie het snelst water bij de wijn zal doen. Gaich vertrekt eerstdaags bovendien naar de U23 van Argentinië voor een Olympisch kwalificatietoernooi - waardoor er toch extra druk op de zaak staat.