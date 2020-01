Panda's bevestigen: "Anderlecht-speler Musona op test bij Eupen"

KAS Eupen heeft bevestigd wat nu al enkele dagen de ronde gaat: Knowledge Musona zal als tester een contract bij de Oostkantonners proberen af te dwingen.

"Knowledge Musona is zonet op woensdagavond aangekomen op onze winterstage in Doha. De speler van Anderlecht is hier als tester", deelde KAS Eupen donderdagvoormiddag mee. De Zimbabwaan is de tweede speler van Anderlecht die op proef is bij de Panda's, want ook Sowah is mee op winterstage.

Anderlecht zoekt al geruime tijd een oplossing voor enkele overbodige spelers en daar maakt Musona deel van uit. Hij trainde wel mee met de club, maar speelde dit seizoen nog geen enkele minuut. Musona wil weer spelen en Anderlecht hoopt een speler minder op de loonlijst te hebben. Het is dus enkel nog kwestie om de sportieve staf van Eupen te overtuigen.