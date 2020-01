Pocognoli: de vijfde ex-Rode Duivel die momenteel in 1B speelt

Woensdag raakte bekend dat Sébastien Pocognoli voor Union in 1B gaat voetballen. Er lopen nu vijf ex-Rode Duivels rond in de Proximus League.

Quizvraagje: wie zijn de andere vier? Eén is relatief evident. De drie andere? Een stuk minder...

Sébastien Pocognoli

Sébastien Pocognoli debuteerde in 2008 als speler van AZ voor de Rode Duivels. Hij zou uiteindelijk in 2014 een laatste keer in actie komen en klokte af op dertien interlands. In 2016 werd hij nog één keer opgeroepen, maar kwam hij niet van de bank.

Pocognoli begon in 2017 aan een tweede periode bij Standard, maar die liep dus op een sisser af. Nu gaat hij opnieuw op zoek naar voetbalgeluk bij Union.

Jelle Van Damme

Zonder twijfel de grootste naam van deze vijf. Voetbalde in zijn carrière onder meer voor Standard, Anderlecht en Antwerp en voetbalt sinds afgelopen zomer opnieuw voor Lokeren, waar hij twee jaar in de jeugd doorbracht.

Hij debuteerde al in maart 2003 voor de Rode Duivels en zou meer dan tien jaar later een 31e en laatste keer in actie komen voor de nationale ploeg. In oktober 2014 werd hij nog eens opgeroepen, maar bleef hij twee keer op de bank zitten.

Derrick Tshimanga

Ook Derrick Tshimanga mag zich een ex-Rode Duivel noemen. Hij speelde welgeteld vier minuten in augustus 2011 in vriendschappelijke wedstrijd tegen Slovenië.

Hij maakte op dat moment indruk met zijn snelheid als linksachter van Lokeren en zou een paar maanden later voor 2,5 miljoen euro naar Racing Genk trekken, maar Rode Duivel werd hij nooit meer.

Na 139 wedstrijden bij Genk belandde hij via Willem II bij Oud-Heverlee Leuven. Daar speelde hij intussen al 77 wedstrijden.

Killian Overmeire

Ook Killian Overmeire heeft één cap achter zijn naam staan. In november 2008 mocht hij zes minuten aantreden in een vriendschappelijke interland tegen Luxemburg.

Overmeire speelt al heel zijn carrière voor Lokeren en zit intussen aan 486 wedstrijden. Het is echter maar de vraag of de 34-jarige middenvelder de kaap van de vijfhonderd nog haalt. Hij staat namelijk al maanden aan de kant en speelde dit seizoen nog geen minuut.

David Hubert

Ten slotte kwam ook David Hubert twee keer in actie voor onze nationale trots. Hij mocht in 2011 twee keer ongeveer een half uur spelen. Zowel tegen Slovenië als tegen de VS.

Hij bevolkte op dat moment het Genkse middenveld en zou later via AA Gent, Hapoel Beer Sheva, Waasland-Beveren en Moeskroen bij Oud-Heverlee Leuven belanden. Daar staat de teller intussen op 52 optredens.