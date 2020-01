Drama voor Tottenham: Kane maandenlang in de lappenmand

Slecht nieuws voor José Mourinho en Tottenham Hotspur. Harry Kane ligt voor maanden in de lappenmand. En dat is een enorme aderlating als je weet wat voor impact de aanvaller op zijn team heeft.

José Mourinho zal oplossingen moeten zoeken. Tottenham Hotspur bevestigde vanavond dat Harry Kane met een afgescheurde pees in de hamstrings van het linkerdijbeen kampt. Een operatie is onvermijdelijk.

We spreken al meteen van een revalidatie van enkele maanden. Dat wil zeggen dat the Spurs de scheve situatie in de competitie zonder hun topschutter zullen moeten rechttrekken. In het beste geval staat Kane in april terug op het oefenveld.