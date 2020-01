Anderlecht plakt prijs op het hoofd van gegeerde Cobbaut

Elias Cobbaut kende een lastig seizoensbegin, maar is de laatste maanden niet meer weg te denken uit de basis bij Anderlecht. Hij kan ook rekenen op buitenlandse interesse.

Zowel Atalanta als Sheffield United zouden de kersverse Rode Duivel op hun lijstje hebben staan. Volgens Het Nieuwsblad weet Anderlecht intussen ook hoeveel de 22-jarige Belg moet opleveren: tien miljoen euro.

Anderlecht betaalde zelf in de zomer van 2018 zo’n drie miljoen euro aan KV Mechelen om de linkspoot over te nemen. Hij ligt nog tot 2023 vast in Brussel.

Als Anderlecht Cobbaut ook effectief voor een bedrag in de buurt van de tien miljoen euro kan verkopen, wordt hij één van de tien duurste uitgaande transfers uit de clubgeschiedenis.