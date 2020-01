Cercle reageert verbaasd op plannen Club Brugge: "Wij wisten van niks"

Vrijdagvoormiddag is bekend geraakt dat Club Brugge een oplossing gevonden heeft voor zijn stadionprobleem. Ze willen bouwen op de huidige site van het Jan Breydel-stadion. Probleem: Cercle Brugge speelt daar ook...

Blijkbaar wist de Vereniging niets van de plannen. "Wij zijn op geen enkel moment betrokken bij de onderhandelingen", zegt voorzitter Frans Schotte aan Sporza. "Ik kan er geen zinnig woord over zeggen, want wij weten van niks. Er zijn wel gesprekken geweest tussen Cercle Brugge en de stad waar een aantal sporen besproken zijn, maar dit scenario was er helemaal niet bij. Ik heb ook geen zin in de mallemolen die Club Brugge meegemaakt heeft aan de Blankenbergsesteenweg."

De handelswijze van Club wordt dan ook met argusogen bekeken door Cercle. "Club Brugge heeft ons niet gecontacteerd en de stad heeft niks gezegd. Ik wacht ook af wat ze vanmiddag zullen vertellen op de persconferentie. In elk geval is de manier waarop dit allemaal naar buiten komt niet de goeie manier."