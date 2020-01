Club-voorzitter Verhaeghe geeft tekst en uitleg: "Tegen 2022-2023 in nieuwe stadion"

Het nieuwe stadion van Club Brugge met 40.000 zitjes moet af zijn tegen seizoen 2022-2023. Tot dan blijft Club in het oude Jan Breydel spelen en ook Cercle Brugge blijft er zijn thuis vinden tot zij een nieuw stadion hebben. Voorzitter Bart Verhaeghe gaf tekst en uitleg...

"Ik moet het stadsbestuur bedanken voor de snelheid waarmee deze gesprekken gevoerd zijn. De oplossing is er niet één waar we zelf aan dachten, maar het inzicht van Cercle was rationeel en goed", aldus de preses van blauw-zwart.

"We zijn heel blij dat we werk kunnen maken van een omgevingsvergunning die we hopelijk kunnen indienen voor de zomer. Hopelijk hebben we dan een vergunning voor Nieuwjaar en dan kunnen we in het seizoen 2022-2023 in het nieuwe stadion spelen."

Ik wil zorgen dat we in 2024 mee kunnen met het nieuwe verhaal van het Europese voetbal

Club wil vooruit en dat kan niet in de huidige infrastructuur. "Het Jan Breydelstadion is op. Een stad als Brugge en een club als de onze moet zijn supporters een betere accomodatie kunnen aanbieden. Het voetbal evolueert ook enorm snel. We moeten pro-actief een toekomst schrijven voor Club, een nieuw stadion is daarin belangrijk!"

"Ik wil zorgen dat we in 2024 mee kunnen met het nieuwe verhaal van het Europese voetbal. Daarom ben ik zo blij met de stap die we vandaag kunnen aankondigen en ben ik de burgemeester en zijn team bij Stad Brugge zo dankbaar."