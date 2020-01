OHL met ambitie en 'extra versterking' richting Union: "We willen iets unieks doen"

OH Leuven herneemt zaterdagavond de competitie in het Joseph Mariënstadion van Union. Het kan daarbij opnieuw rekenen op leider en sterkhouder David Hubert, die drie maanden aan de kant stond.

Een vervelende knieoperatie verstoorde het seizoen van de middenvelder, maar nu is hij weer klaar voor de dienst. "Ik heb op de oefenstage in Algorfa alles probleemloos kunnen meedoen met de groep en pikte ook nog eens 45 speelminuten mee tegen Union Berlin. De knie is terug in orde en ik voel me sinds lang opnieuw voetballer", klinkt het op de clubwebsite.

"Ik wilde niet te snel terugkeren, om zo een eventueel herval in de blessure te vermijden. Daarom mikte ik op de oefenstage in Spanje om me weer helemaal klaar te stomen voor het echte werk."

Met 1 op 9 voor de winterstop heeft OHL de rol wat moeten lossen in de race voor de tweede periodetitel. Maar Hubert is strijdvaardig. "De kortste weg naar eerste klasse is het winnen van de twee periodetitels. Alles ligt nog heel kort bij elkaar en er is geen enkele ploeg die er bovenuit steekt in de tweede periode. We proberen iets unieks neer te zetten dit seizoen en de twee periodes te winnen.”