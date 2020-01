Mbokani wil bij Antwerp blijven, maar stelt één belangrijke voorwaarde

Dieumerci Mbokani kon Antwerp afgelopen zomer transfervrij verlaten, maar bleef uiteindelijk toch bij de Great Old. Een goede zaak voor alle partijen.

Mbokani was dit seizoen in 27 wedstrijden al goed voor negentien goals en negen assists. Fenomenale cijfers. De spits lijkt op zijn 34e beter dan ooit.

Antwerp zou hem dan ook graag volgend seizoen nog op de Bosuil zien voetballen. Mbokani wil gerust verlengen, maar wil een contractverlenging voor twee jaar tekenen.

“Antwerp wil me voorlopig maar één jaar extra geven, omdat het me een dure speler vindt”, vertelde Dieu aan Het Nieuwsblad. “Terwijl ik net een meerjarig contract wil, want ik moet ook aan mijn toekomst denken. Als ik voor twee jaar kan verlengen, dan doe ik dat meteen.”